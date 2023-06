Carlos Salcedo ha sido confirmado como el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al inicio del Apertura 2023, sin embargo, hace algunos años, el central mexicano le faltó al respeto a su nuevo club.

Carlos Salcedo se burló de Cruz Azul en el pasado, sin imaginar que mucho tiempo después se convertiría en uno de los elementos de La Maquina.

Todo ocurrió cuando se encontraba en el Club Tigres y tras enfrentarse en el torneo Clausura 2021, encuentro que favoreció a los celestes por marcador de 0-2 en el Estadio Universitario.

Ante las críticas de los fans celestes, El Titán no se quedó callado y le respondió a los seguidores de los hoy dirigidos por Tuca Ferretti así:

“Créeme que sí me da pena perder contra el equipo más salado de los últimos 23 años... Qué vergüenza que un equipo así nos gane otra vez y más con 23 años de pesadilla”, respondió en redes a un par de aficionados.

Cruz Azul: Carlos Salcedo intenta “quedar bien” con los fans de La Máquina tras burlarse del equipo

Carlos Salcedo intentó “quedar bien” con los fans de Cruz Azul tras haberse burlado del equipo varias veces en el pasado, y luego de firmar con el equipo para el Apertura 2023.

El Titán habló con los medios tras su llegada a la Ciudad de México para reportar en La Noria, y ponerse nuevamente a las órdenes del Tuca Ferretti, pero ahora vistiendo la camiseta de la escuadra celeste.

En búsqueda de no hacerse de enemigos en sus primeros días como refuerzo del club, Salcedo se rindió ante la grandeza de uno de los equipos más populares de la Liga MX.

“Es un sueño, no me la creo. Sé lo que representa Cruz Azul, estoy contento de llegar, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualicé jugando en un equipo de la capital y ahora se me cumple”, finalizó.

Carlos Salcedo (Christian Chavez / Christian Chavez)

Cruz Azul será el cuarto equipo de Carlos Salcedo en la Liga MX

Carlos Salcedo fue confirmado este viernes 16 de junio como el nuevo zaguero de Cruz Azul para el próximo torneo de la Liga MX.

El central de 29 años de edad jugará en su cuarto equipo del futbol mexicano al vestirse con los colores de los cementeros; habiendo formado parte anteriormente del Club Chivas, el Club Tigres y el FC Juárez.

