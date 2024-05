Una atleta tuvo un brutal gesto con su rival, quien no podía terminar el Triatlón de los Nacionales Conade 2024 y demostró un gran acto de compañerismo antes de llegar a la meta.

Dos triatletas se llevaron el centro de atención en el Triatlón de los Nacionales Conade 2024 ya que una de las participantes ayudó a una de sus rivales a que terminara la competencia ya que la vio en una difícil situación.

La triatleta tapatía, Gabriela Urías se solidarizó con Vivianne Cramer, representante de la UNAM, en la última jornada del Triatlón de los Nacionales Conade 2024 y fue el ejemplo de que no siempre se trata de ganar.

Gabriela Urías ayudó a su rival a terminar el Triatlón de los Nacionales Conade 2024

Dos triatletas se llevaron la atención en el Triatlón de los Nacionales Conade 2024 ya que la jalisciense Gabriela Urías ayudó a su rival a terminar la carrera luego de ver que se había caído y no podía seguir.

El video se hizo viral en redes sociales y la gente de Jalisco reconoció el gran gesto de compañerismo que tuvo Gabriela Urías con Vivianne Cramer, quién tropezó antes de llegar a la línea de meta.

A la joven triatleta no le importó sacrificar su resultado pues comentó que no todo se trata sobre ganar y se puso en los zapatos de Vivianne Cramer por lo que no dudó en ir a ayudarla para que pudiera terminar.

“Vi a mi compañera tropezando a causa del calor y la deshidratación. Al verla sentí un impulso por ayudarla, y no dudé en acercarme. La levanté y la llevé apoyada sobre mí hacia la meta, dándole impulso para que pudiera llegar al lugar que se había ganado” explicó Gabriela Urías.

“Al final del día es solo un resultado que no me define como atleta, y el ganar no lo es todo. Estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a mi compañera y también de mí misma” dijo la atleta.

¡COMPAÑERISMO! 😢

Cuantos ❤️para nuestra atleta de Jalisco, que apoyó a una compañera en el triatlón de los Nacionales CONADE 2024, a cruzar la meta.

Esos son los valores que brinda el deporte 🫂.

La rivalidad no existe, cuando se trata de ayudar👏. pic.twitter.com/GpUX5kSAEk — codejalisco (@codejalisco) May 25, 2024

¿Quiénes fueron los atletas ganadores en el Triatlón de los Nacionales Conade 2024?

El Triatlón de los Nacionales Conade 2024 iniciaron este viernes en Ciudad del Carmen, Campeche, en el que varios atletas ya se llevaron una gran cantidad de medallas desde categorías de 13-14 años, 16-17 años, 18-19 años, 20-23 años y 20-24 años.

El estado Jalisco fue quién ha recolectado más medallas con un total de 13, seis de oro, dos de plata y cinco de bronce, con las increíbles actuaciones de los atletas Darelle Zúñiga, Mateo Ibarra, María López, Camila Alcalá, Marcela Álvarez, Daniel Hernández y Gabriel Urías.