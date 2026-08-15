El actual entrenador del ETO FC de Hungría, Efraín Juárez, reconoció que se encuentra plenamente comprometido con su proyecto en Europa, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento al futbol mexicano.

Durante una entrevista con el periodista René Tovar, Efraín Juárez habló sobre su presente y aseguró que se siente respaldado por los propietarios del club húngaro, quienes han depositado su confianza en su trabajo y en el proyecto que encabeza.

“Por el momento estoy feliz, estoy muy comprometido con el club, los dueños me han dado la confianza aquí, creen mucho en mí, creen mucho en el proyecto, creen mucho en lo que puedo dar”. Efraín Juárez, DT mexicano.

Efraín Juárez aseguró que en México lo extrañan

Cuando Efraín Juárez fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de regresar a México, el entrenador evitó cerrar completamente esa puerta y lanzó una frase que rápidamente generó interés entre los aficionados.

“Pero tampoco puedo decir que no me gustaría regresar a mi país. Creo que hoy también México extraña a Efraín Juárez”, señaló.

Efraín Juárez abre la puerta a un posible regreso a la Liga MX. (MEXSPORT / Jose Hernandez)

Las declaraciones reflejan que, aunque actualmente su prioridad está en Hungría, el técnico mantiene una conexión especial con el futbol mexicano y no descarta volver a trabajar en la Liga MX en el futuro.

Efraín Juarez llegaría a la Liga MX si llega una buena oferta

Por ahora, el estratega está enfocado en cumplir los objetivos trazados con el ETO y responder a la confianza que la directiva ha depositado en él. No obstante, sus palabras dejan claro que un eventual regreso a la Liga MX no está descartado.

Si en el futuro aparece una propuesta atractiva y las condiciones son adecuadas, Efraín Juárez podría volver a los banquillos del futbol mexicano.