Takefusa Kubo se perderá el último partido de Japón de la fase de grupos del Mundial 2026 por una lesión.

El futbolista japonés, Takefusa Kubo, no realizará el viaje a Dallas para el partido en contra de la Selección de Suecia por un problema muscular en la rodilla izquierda.

¿Qué le pasó a Takefusa Kubo en el último partido de Japón?

De acuerdo con la Asociación Japonesa de Futbol, el jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, se perdió el segundo partido ante Túnez por un problema muscular en rodilla izquierda luego de un choque con un jugador de Países Bajos.

Japón buscará clasificar a los dieciseisavos de final ante Suecia. (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

Según su compañero de la Selección de Japón, Yuto Nagatomo, se espera que Takefusa Kubo regrese para el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y posteriores encuentros.

“Podrá regresar en la fase eliminatoria. Después de todo, es Take. Creo en él. Por el bien de Take, tenemos que ganar a toda costa”, dijo Yuto Nagatomo sobre el posible regreso de Takefusa Kubo para la fase eliminatoria.