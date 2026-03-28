El mexicano Donovan Carrillo participó en la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga y logró sumar 140.09 puntos en su programa libre, con lo que se ubicó en la posición 7, a la espera de que culminen los 13 patinadores restantes de realizar su rutina.

Programa libre patinaje artístico | 140.09 puntos

A pesar de tener caídas y elementos que afectaron en la puntuación final, Donovan Carrillo tuvo un total de 219.74 unidades.

El mexicano Donovan Carrillo participó en la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026. (captura)

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos, en su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico 2026, superior a la que le dio el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Tras ese resultado, Donovan Carrillo debió esperar a que el resto de los patinadores participaran para saber si avanzaría a la final en el programa libre de patinaje artístico, lo cuál sucedió.

Donovan demostró por qué es un fuera de serie, pues se levantó con una sonrisa y terminó su presentación con la energía que lo caracteriza ante el aplauso de todo Chequia.

¿Qué canción utilizó Donovan Carrillo para la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026?

Para la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026, Donovan Carrillo utilizó una mezcla de éxitos de Elvis Presley, destacando principalmente “My Way” (A mi manera), junto con “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”. Esta rutina de programa libre fue seleccionada como un homenaje especial a su abuela materna.