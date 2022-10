Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana, dio mucho de qué hablar en sus últimas conferencias de prensa y algunas situaciones son poco favorables para el estratega argentino.

En su última presentación ante los medios, después de la derrota (3-2) ante la Selección de Colombia , Tata Martino lanzó algunos mensajes que no tienen nada contentos a los dirigentes de los clubes en la Liga MX.

“Hace poco escuché a un directivo, que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores para el mundial”, declaró ante los medios.

“Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero; si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, agregó el estratega argentino.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez , algunos dirigentes manifestaron su molestia en Federación Mexicana de Futbol y pidieron “que ya no patee el pesebre” y mejor encuentro soluciones.

Gerardo Martino reventó el costo de los jugadores en la Liga MX

Asimismo, Gerardo Martino, técnico del combinado nacional, criticó la manera en la que tratan de vender a juveniles mexicanos el futbol europeo

“¿Por qué los jugadores no se van? no se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden para ellos. Cómo hay un jugador que vale 10 millones y no tiene mercado europeo”, arremetió el ‘Tata’.

“Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”, agregó el timonel sudamericano en San Francisco.

Gerardo "Tata" Martino, entrenador de la Selección Mexicana (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana de Gerardo Martino?

A Gerardo ‘Tata’ Martino y la Selección Mexicana le restan dos juegos, de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022.

El estratega argentino debe ofrecer una mejor cara en su gira de dos partidos por Girona, España, antes de viajar al Mundial de Qatar.

Los duelos serán ante la Selección de Irak (Miércoles 9 de noviembre) y ante la Selección de Suecia (miércoles 16 de noviembre).

