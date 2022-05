Diego Valdés en el radar del futbol turco; el Besiktas quiere al jugador azulcrema, de acuerdo con reportes de dicho país.

Diego Valdés se ha convertido en una pieza fundamental para el Club América pero la prensa turco aseguró que hay un interés por parte del Besiktas.

De acuerdo con los reportes, dicho equipo lo quiere para el mes de junio pero el Club América pediría una millonada por el jugador.

No obstante, de acuerdo con ESPN, de parte del equipo azulcrema no hay intenciones de dejar ir a Valdés e incluso no ha habido un acercamiento formal hacia su representante ni para la directiva.

Club América (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Club América rumbo a la final del Clausura 2022

Club américa perdonó varias oportunidades contra Club Pachuca, pero era cuestión de minutos para que la figura de Diego Valdés apareciera para las Águilas del América. El mediocampista chileno abrió el marcador en el encuentro con un impacto de pierna derecha.

Todo parecía indicar que el Club América se llevaría la ventaja en el partido de ida pero no fue así, pues un penal señaldo a favor de los Tuzos igualó el marcador.

Fue Jorge Sánchez el que cometió la falta y fue duramente criticado en redes.

Nicolás Ibañez fue el encargado de hacer el cobro desde los 11 pasos y Guillermo Ochoa no pudo hacer nada, por lo que el marcador se puso 1-1 al minuto 82.

Club América confiado en llegar a la final

Luego del empate, el técnico Fernando Ortiz confía en que ganaran la vuelta y podrán pasar a la final.

“No nos queda otro resultado más que ganar, si nosotros concretamos las dos o tres, hablamos otro resultado. Vamos a generar juego, no tengo duda, esto es futbol, sé que hay que ser inteligentes”, dijo en conferencia de prensa.

