Diego Lainez es reventado por fans del Real Betis tras ser titular después de ocho meses; el partido que inició fue el disputado ante el celta de Vigo, cuyo marcador fue de 0-2 en favor de los celestes.

Debido a las bajas por Covid-19, el DT Manuel Pellegrini contempló a Diego Lainez para que saltara como titular con el Real Betis, uno de los punteros de LaLiga.

Sin embargo, el Messi de Coapa estuvo lejos de ser un jugador clave para los béticos, por ende, los fans lo reventaron a través de redes sociales.

Máxime porque Diego Lainez colaboró con un error en la salida para el segundo gol del Celta de Vigo, el cual terminó por sentenciar las acciones dirimidas en el Estadio Benito Villamarín .

Incluso, el ex del Club América fue cambiado en el descanso dado su nulo aporte futbolístico, lo que terminó de encender a los aficionados.

Diego Lainez en la banca del conjunto bético. (Mexsport)

Fans piden que Diego Lainez se vaya del Real Betis

Una vez que se dio a conocer su cambio, los fans del Real Betis volvieron a la carga contra Diego Lainez en Twitter.

Y es que algunos seguidores del Real Betis exigieron la salida de Diego Lainez dado su pobre nivel demostrado.

Es más, algunos lo llamaron “ bulto ” y pidieron que lo regresaran a México, ya que “ no lo quieren ver jugar ni sus padres ”.

“Pues el segundo gol empezó con él... Lainez necesita salir del Betis y recobrar la confianza. He sido un fiel defensor de Diego, pero no está, ni se le espera”, “Necesita un balón sólo o para él. No sabe cuándo debe soltarla. Jamás, faltando un minuto, puedes hacer eso”, escribieron los iracundos fanáticos.

Comentarios sobre Diego Lainez (Twitter )

Diego Lainez sigue sin consolidarse en el Real Betis

Pese a que el fichaje de Diego Lainez representó una cuantiosa inversión para el Real Betis, lo cierto es que el mexicano de 21 años sigue sin consolidarse en el equipo.

Ya han pasado varios DT’s y la situación de Diego Lainez en el Real Betis es prácticamente la misma desde su llegada en 2019 ; es decir, poca actividad y nada de protagonismo .