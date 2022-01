Diego Lainez volvió a ser titular en el Real Betis después de 8 meses, junto con Andrés Guardado, los mexicanos fueron parte del XI inicial.

Cabe recordar, que Diego Lainez no fue contemplado por Manuel Pellegrini debido a que tenía problemas físicos y eso le impedía estar en óptimas condiciones, además de que recientemente dio positivo a Covid-19.

Sin embargo, el conjunto español tuvo 10 bajas por rebrote de Covid-19 y en ese sentido, el técnico tuvo que ajustar la alineación para enfrentar al Celta de Vigo.

Por lo que la alineación fue de la siguiente manera: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, William Carvalho, Guardado, Lainez, Canales, Juanmi; y Willian José.

Mientras que en el Celta de Vigo, no figuró el mexicano Néstor Araujo pues no fue contemplado y no realizó el viaje a Sevilla.

Diego Lainez (David Leah / Mexsport / David Leah)

Diego Lainez en el Real Betis

Hace pocas semanas, Diego Lainez recibió la nacionalidad española, luego de finalizar con los trámites que necesitaba para obtenerla.

El mexicano llegó al conjunto español en 2019 y luego de 3 años obtuvo la nacionalidad. Sin duda es algo que le beneficia su carrera, pues ya no ocupará la plaza de extranjero y con ello se disminuye la posibilidad de que el equipo lo transfiera para darle cabida a algún jugador español.

Por otro lado, con la nacionalidad español a, Lainez podría irse con facilidad a otro equipo de LaLiga pues su traspaso sería mucho más sencillo.

Aunque no ha vivido su mejor temporada e incluso fue criticado por la prensa de Sevilla, el joven jugador tiene objetivos claros en el viejo continente.

Diego Lainez en un partido del Real Betis (EFE )

Manuel Pellegrini expicó las razones por las que Diego Lainez no tenía minutos en el Real Betis

Luego de la ausencia del mexicano, Diego Lainez durante varios encuentros, el técnico fue criticado y cuestionado al respecto.

Sin emabrgo, Pellegrini aseguró a que no se debía a una simple decisión de él, sino que el mexicano no estaba bien físicamente.

“Porque hay 25 jugadores en el plantel, porque es una plaza que está cubierta también con Rodri, Rober, Joaquín, lamentablemente para Diego él tuvo una lesión bastante larga del tobillo de la que se está recuperando”.

“Uno como cuerpo técnico si lo ve que está en un nivel importante va a tener su oportunidad, por ahora como todos los jugadores va a tener que trabajar y en el momento que le toque demostrar”, dijo en conferencia de prensa.