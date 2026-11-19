Deirdre Keane completó las World Marathon Majors con 34 semanas de embarazo en una hazaña a la que ya está acostumbrada la maratonista.

A principios del mes de noviembre, Keane, quien es enfermera y consultora de gestión, de 38 años, corrió el Maratón de Nueva York, convirtiéndose en el séptimo maratón que terminó estando embarazada.

Era la carrera que necesitaba para lograr su objetivo de correr todas las World Marathon Majors en el mismo año.

Sabía lo inusual que era correr un maratón con 34 semanas, pero también sabía lo en forma que estaba y lo consciente que soy de mi cuerpo en este momento. Y aunque es muy inusual, no fui la primera mujer que lo ha hecho” Deirdre Keane, maratonista

Un 2026 movido para la maratonista Deirdre Keane

Deirdre Keane y su esposo, Brian, empezaron a hablar de formar una familia en este 2026, pero la maratonista no pensó en quedar embarazada tan pronto, así que se inscribió en 11 carreras.

El plan incluía las siete World Marathon Majors, un maratón de trail en Irlanda, dos ultramaratones y un Ironman.

En mi mente, 2026 iba a ser mi año de cosas de la lista de deseos. Pensaba: este va a ser mi último gran festejo antes de sentar cabeza y quedar embarazada, convertirme en madre” Deirdre Keane, maratonista

Del maratón de Tokio a completar las World Marathon Majors

Deirdre Keane corrió el Maratón de Tokio en marzo, pero cuando llegaron las pruebas de Boston y Londres en abril, se percató que corría más lento y no se sentía del todo bien.

Entonces se realizó una prueba de embarazo que salió positiva, aunque no iba a permitir que eso se interpusiera en sus metas.

Aceptó renunciar al Ironman y al segundo ultramaratón; el primero ya lo había completado antes de enterarse de que estaba embarazada.

Decidimos ir maratón por maratón, sin que yo forzara el ritmo y teniendo la opción de caminar como recurso” Deirdre Keane, maratonista

Deirdre Keane no dejó de correr hasta consumar la hazaña

Con la aprobación de su doctora, Deirdre Keane voló a Australia en agosto para competir en el Maratón de Sídney con 25 semanas de embarazo, seguido por Berlín con 29 semanas.

Luego completó el Maratón de Chicago con 31 semanas en menos de 4 horas y terminó con el Maratón de Nueva York con 34 semanas de embarazo y un tiempo de 4:06.55.