El pasado viernes 13 de septiembre, el Hobbit Bermúdez sufrió una aparatosa lesión durante el partido entre Atlante FC y Dorados de Sinaloa por la jornada ocho de la Liga de Expansión MX tras un fuerte choque con Luis Ruíz.

Después de la brutal lesión que sufrió durante el partido, el Hobbit Bermúdez fue sometido a estudios que confirmaron la rotura de tibia y peroné, el jugador del Atlante fue intervenido quirúrgicamente.

Tras esta operación, el Hobbit rompió el silencio y mandó un mensaje desde la cama del hospital donde fue operado para los que han estado al pendiente de su recuperación.

A través de un vídeo, el jugador agradeció a todos por las muestras de cariño que le han brindado en los últimos días, por su lesión de tibia y peroné.

Hobbit Bermúdez rompe el silencio tras sufrir brutal lesión

Luego de ser operado por una rotura de tibia y peroné, el Hobbit Bermúdez rompió el silencio y dedicó unas palabras al entorno del medio deportivo que han estado al pendiente del futbolista.

Por medio de las redes sociales del Atlante FC, su equipo en la Liga de Expansión MX, el Hobbit Bermúdez envió un mensaje de saludo y agradecimiento a los aficionados y clubes que le han mandado buenos deseos.

“Aquí saludándolos me encuentro muy bien, con mucho optimismo. Quiero agradecer a toda la afición por sus muestras de cariño, me han llegado muchísimos mensajes, eso me sirve mucho para seguir. Estamos todos juntos” expresó el Hobbit.

Hobbit Bermúdez agradece a los clubes de la Liga de Expansión MX

El Hobbit Bermúdez se mostró agradecido con clubes y personas que le han enviado sus muestras de aliento ante la lesión que sufrió el pasado viernes 13 de septiembre en el encuentro contra Dorados de Sinaloa.

“Asimismo quiero agradecer a los clubes por que me mandaron sus mensajes y a mi club Atlante. Yo me encuentro en perfecto estado, esto va a pasar, Los que me conocen, saben que va a pasar”, expresó el Hobbit Bermúdez.

Por lo pronto, el Atlante FC continúa con sus trabajos de cara a su siguiente compromiso de la Liga de Expansión, en la cual jugarán en calidad de visitante a los Leones Negros de la U de G.