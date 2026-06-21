El Grupo G del Mundial de 2026 llega a un momento crucial con el enfrentamiento entre Bélgica e Irán, dos selecciones que buscan su primera victoria en el torneo y que comparten la misma situación que Egipto y Nueva Zelanda: todos suman un punto tras la primera jornada.

El encuentro tendrá como protagonistas a dos de las máximas figuras de sus respectivas selecciones, por un lado, Kevin De Bruyne y por el otro, Mehdi Taremi, referente ofensivo de Irán y uno de los delanteros más peligrosos de Asia en los últimos años.

¿Bélgica o Irán podrían quedar eliminados del Mundial 2026?

La igualdad en el Grupo G convierte este partido Bélgica vs Irán en una auténtica final adelantada, ya que una victoria podría dejar al ganador muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda, mientras que una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones antes de la última jornada de la fase de grupos.

Bélgica intentará imponer la calidad de su plantilla y el talento de jugadores acostumbrados a competir en las principales ligas europeas. Irán, en cambio, apostará por su organización defensiva y la efectividad de Taremi en el área rival.

De Bruyne vs Taremi: el duelo entre Bélgica e Irán que puede definir el Grupo G. (Maddy Grassy / AP Photo/Maddy Grassy)

El choque entre Bélgica e Irán promete ser uno de los más atractivos de la jornada y podría comenzar a definir el destino de un grupo que se ha convertido en uno de los más parejos e impredecibles del Mundial 2026.