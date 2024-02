David Faitelson no aguantó más y explotó contra todos los periodistas que lo criticaron tras sus más recientes declaraciones sobre el antiamericanismo.

Hace unos días, David Faitelson fue invitado al programa Netas Divinas y soltó una bomba que incomodó a más de uno, sobre todo a los periodistas que durante toda su carrera han cuestionado al Club América.

“Sí, el antiamericanismo nos ayudó a crecer, porque el América era el todopoderoso, era el que mandaba. Nosotros decíamos que había historias de árbitros comprados y de que el América era gracias al arbitraje. Y lo peor de todo es que había gente que nos lo creía”, aseguró David Faitelson.

A partir de ese momento, el flamante refuerzo de TUDN fue duramente cuestionado por usuarios de redes sociales y algunos compañeros de profesión, por lo que no pudo más y reaccionó a las críticas.

Esto dijo David Faitelson de los periodistas que lo critican

David Faitelson sigue dando de qué hablar, y ahora, se defendió a capa y espada de todos los periodistas que lo han atacado desde que se marchó de ESPN para llegar a TUDN.

A través de sus redes sociales, David Faitelson respondió a las críticas de algunos periodistas y dejó claro que sus opiniones no las hace para complacer a su nueva casa, Televisa.

Sin embargo, en los propios comentarios de su publicación se le sigue cuestionado el trabajar en la empresa a la que atacó toda su vida.

“Aclaración oportuna: Yo no trabajo para complacer al “medio”, un grupito de reporterillos tontitos, perdedores y miserables que no son capaces de hacer su propio periodismo y buscan ser “trending topics” valiéndose de mí… Tengan su propia vida, generen su opinión y su polémica, aporten algo al periodismo. No se “cuelguen” de mí… Si no tienen la capacidad, me llaman y con gusto les doy clases”, escribió David Faitelson.

¿Quiénes son los periodistas que han criticado a David Faitelson por sus declaraciones?

Son muchos los usuarios de redes sociales que han cuestionado a David Faitelson, pues consideran que el periodista traicionó sus principios al llegar a Televisa, sin embargo, algunos periodistas también han atacado al ex de ESPN.

Entre los periodistas que han criticado a David Faitelson, ya sea en redes o en programas de televisión, se encuentran José Ramón Fernández, Christian Martinoli, Álvaro Morales, Luis Castillo y algunos otros.

Hasta ahora ninguno de ellos ha respondido publicamente a la indirecta del comentarista, pero es muy probable que la pelea siga en los próximos días.