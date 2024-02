Álvaro Morales es considerado por muchos como el antichiva número uno de México, pues desde que su carrera ha venido en ascenso, aprovecha cada oportunidad que tiene para criticar al Club Chivas.

Los constantes ataques de Álvaro Morales al Club Chivas han calado hondo en la directiva del Rebaño Sagrado, pues según el periodista César Huerta, se habría vetado a ESPN por algunos comentarios del Brujo.

En específico, por llamar “equipo mediocre” en repetidas ocaciones al segundo club más ganador en la historia del futbol mexicano.

Hace unas horas vivimos un nuevo capítulo en la rivalidad de Álvaro Morales y Chivas, pues el comunicador de origen guatemalteco se vio enfrascado en una fuerte discusión con los fans del Rebaño Sagrado.

Así fue la pelea entre Álvaro Morales y los fans de Chivas

Álvaro Morales explotó contra algunos aficionados del Club Chivas en pleno programa en vivo, aquí te contamos cómo fue la pelea del Brujo.

Durante la transmisión matutina de Futbol Picante, uno de los programas de debate más importantes de la televisión deportiva, Álvaro Morales encaró y reto a fans de Chivas que se encontraban a las afueras de Verde Valle.

Jesús Bernal, reportero de ESPN que cubre al Guadalajara, se encontraba en un enlace totalmente en vivo para la mesa más poderosa del futbol mexicano, cuándo algunos fanáticos del Rebaño Sagrado se metieron a la transmisión, situación que aprovechó El Brujo para dejarles un mensajito.

“Así los traigo, me encanta estar en su mente, su papá soy yo, he estado en el Estadio Azteca, en Honduras, en Guatemala, me han querido hacer de todo, pero al final cuándo me ven de frente me tienen miedo, bajan la mirada”, mencionó Álvaro Morales.

¡PICANTE CRUCE DE LOS CHIVAHERMANOS CON @AlvaritoMorales!



Televisión EN VIVO damas y caballeros... pic.twitter.com/3ZUSLqDwEa — Futbol Picante (@futpicante) February 12, 2024

¿Qué le respondieron los fans de Chivas a Álvaro Morales?

Luego de que Álvaro Morales se metiera con los fans del Club Chivas, se esperaba que los presentes en Verde Valle explotaran contra el periodista, sin embargo, la transmisión se fue a corte comercial y no pudimos ver si hubo respuesta.

Ahora tenemos que esperar un nuevo enlace de Álvaro Morales con Jesús Bernal para ver si los aficionados del Club Chivas se atreven a contestarle al conductor de ESPN.