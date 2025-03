David Faitelson, polémico periodista de TUDN, dio una declaración que ha causado polémica previo al Chivas vs América de la Concachampions, ya que reconoció ser seguidor de las Águilas y todo gracias a Carlos Reinoso.

Debido a que este miércoles 5 de marzo Carlos Reinoso cumple 79 años de edad, en la transmisión de TUDN le hicieron un homenaje previo al juego de ida entre Chivas y América por los octavos de final de la Concachampions.

Aunque David Faitelson se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser uno de los principales críticos de las Águilas, tuvo un desliz en una transmisión en vivo y aceptó se azulcrema.

David Faitelson reconoce ser aficionado del América en una charla con Carlos Reinoso

Previo al juego de ida de la Concachampions entre Chivas y América, el equipo de TUDN preparó un homenaje para Carlos Reinoso, por lo que varios periodistas le dedicaron unas palabras al exjugador chileno y uno de ellos fue David Faitelson.

“Yo voy a decir algo que no tendría que decir, pero mi padre me hizo… bueno, me enseñó al América, no me hizo, cuidado con las palabras…”, mencionó David Faitelson en las palabras que dedicó a Carlos Reinoso.

😅Faitelson acepta que es americanista y hace llorar a Reinoso en su cumpleaños 🥳https://t.co/JgQb9BJ0Vz#ChampionsCup I #ClasicoDeMexico I #SomosAmerica — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 6, 2025

Debido a la confusión que tuvo el famoso periodista, sus compañeros de inmediato le hicieron burla por haber reconocido ser seguidor de las Águilas ya que por lo regular es uno de los comunicadores que lanzan más críticas contra la institución azulcrema.

La felicitación del comunicador hizo que el exjugador chileno llegara hasta las lágrimas, pues aseguró que es un ícono no solamente del club de Coapa, sino de todo el balompié mexicano.

David Faitelson asegura que no se debió señalar penal para el América en el Clásico Nacional

Una de las jugadas más polémicas en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions fue una supuesta mano por la que los aficionados del América reclamaban penal, pero David Faitelson estuvo de acuerdo con que no se señalara la pena máxima.

Tanto David Faitelson como el exárbitro Fernando Guerrero consideran que la mano de Luis Romo es debido a que Brian Rodríguez jala al jugador del Rebaño Sagrado y es por ello que impacta el esférico con el brazo.