El analista de TUDN, David Faitelson, habló sobre el penal del Club América y destrozó al Gato Ortiz por haber marcado una falta que para muchos no era. “El árbitro es un inútil para una Final” fueron las fuertes palabras que usó el periodista para describir al silbante.

Luego de que el Club América se coronara bicampeón en el Clausura 2024 de la Liga MX gracias al penalti que marcaron a su favor, el comentarista David Faitelson fue de los primeros en cuestionar esta decisión.

El debate sobre si fue penal o no continua pues un día después de la final América vs Cruz Azul, la Comisión de Arbitraje por fin reveló los audios del VAR en los que se puede concluir que no lograron ponerse de acuerdo y el Gato Ortiz defendió a toda costa la falta que marcó.

Tanto expertos como ex árbitros han analizado la falta de Carlos Rotondi hacia el jugador Israel Reyes y ahora que salieron los audios del VAR, surgieron más dudas y críticas hacia el Gato Ortiz.

David Faitelson destroza al Gato Ortiz

El periodista David Faitelson ha mantenido su postura acerca del penal a favor del Club América contra el Cruz Azul en la final del Clausura 2024 de la Liga MX y destrozó al Gato Ortiz, quien a pesar de haber revisado la jugada en el VAR, no cambió su decisión.

David Faitelson cuestionó el desempeño como árbitro del Gato Ortiz en la final y dijo que era un inútil pues no contaba con la preparación suficiente para manejar un partido tan importante.

“Para mi el árbitro del domingo es o era un inútil, un inútil para dirigir una final, es como analizar una caja negra de un piloto que se va estrellando. Hombre, ese no estaba listo, el tipo estaba desesperado, no tenía la tranquilidad de un juez, de un árbitro con experiencia” comentó David Faitelson en el programa Tercer Grado Deportivo.

Además, el analista André Marín, dijo que el América merecía coronarse de una manera diferente y que lo que lo había sorprendido es que el Gato Ortiz se aferró a marcar el penal a pesar de las observaciones del VAR.

David Faitelson felicitó a André Jardine por el bicampeonato del Club América

El periodista David Faitelson no ha parado de reventar al árbitro Marco Antonio Ortiz por haber marcado un penal a favor del Club América pero también reconoció el trabajo de André Jardine como entrenador y lo felicitó.

“Felicidades para el profesor André Jardine. Lo mejor que le ha pasado al América en mucho tiempo. El brasileño es un hombre inteligente, pasional y educado” escribió David Faitelson en su cuenta de X.

A pesar de la gran controversia y las críticas al América, David Faitelson supo dejar de lado su antiamericanismo y reconocer el logro de André Jardine como director técnico ya que es el primero en ganar un bicampeonato con los azulcremas.