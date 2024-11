La Premier League vive un caso muy grave en su cuerpo arbitral, y es que uno de sus silbantes tomó protagonismo por un video que se filtró en redes sociales.

En el corto se puede ver que el árbitro, David Coote, insulta a un exentrenador del Liverpool, pero la palabra insulto se queda corto con lo que vamos a ver.

Ahora la carrera de David Coote pende de un hilo, pues si se llega a confirmar que es real lo que aparece en el video, podría dejar el futbol profesional para siempre.

¿Qué dijo el árbitro a Jurgen Klopp y al Liverpool?

Pasemos a ver lo que, supuestamente, dijo David Coote sobre Jurgen Klopp cuando aún era entrenador del Liverpool. En el video se puede al árbitro junto con otra persona que no ha sido identificada, solo están hablando.

Sin embargo, le preguntan a Coote sobre la actuación del Los Reds y esto dice: “Liverpool es una mierd*”, y sobre Klopp comenta: “Es un pend*j*”, y me quedo corto con la traducción.

Luego le cuestionan el porqué dice esas cosas y responde: “Aparte de haberme echado la bronca cuando les arbitré contra el Burnley, me acusó de mentir y me echó la bronca. Y no tengo ningún interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante (Klopp)”.

El cruce entre David Coote y Jurgen Klopp

No pararon los insultados de David Coote hacía Jurgen Klopp y al Liverpool. Pero, ¿por qué le dijo esas palabras tan fuertes?

Nos tenemos que remontar a cuando la Premier League se jugaba en la pandemia de Covid-19. Coote estuvo presente cuando Liverpool empató contra el Burnley en julio de 2020.

El árbitro comenta en el video que en ese encuentro, tuvieron varios roces con Klopp y que lo acusó de mentir. Además le vuelve a decir cosas muy fuertes: “Pero, dios mio. El alemán pend*j*, no m*m*s.”

Antes de que terminara el corto, comenta que no eso no puede salir a la luz. Pero bueno, llegó a las manos equivocadas y lo demás ya lo conocemos.