Penta Zero Miedo sigue su camino en la WWE con el reto de buscar el triunfo en Money in the Bank 2025; te decimos la fecha, horario y dónde ver el evento.

El luchador mexicano Penta Zero Miedo será uno de los seis protagonistas de Money in the Bank 2025, evento en el que también participará su paisano, Andrade.

Fecha para ver a Penta Zero Miedo en Money in the Bank 2025 de la WWE

Money in the Bank 2025, evento de la WWE en el que luchará Penta Zero Miedo, se realizará el sábado 7 de junio en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Horario para ver a Penta Zero Miedo en Money in the Bank 2025 de la WWE

Money in the Bank 2025 iniciará el sábado 7 de junio a las 17 horas, tiempo del centro de México, con la participación estelar de Penta Zero Miedo.

¿Dónde ver a Penta Zero Miedo en Money in the Bank 2025 de la WWE?

La participación de Penta Zero Miedo en Money in the Bank 2025 podrá verse a través de la plataforma Netflix, el sábado 7 de junio a partir de las 17 horas.

Evento: Money in the Bank 2025

Fecha: Sábado 7 de junio de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Intuit Dome en Inglewood, California

Transmisión: Netflix

¿Qué es Money in the Bank, el evento en el que luchará Penta Zero Miedo?

Money in the Bank es un evento de la empresa WWE, en el que seis superestrellas, entre ellas Penta Zero Miedo, se enfrentarán en una lucha sin descalificación con el objetivo del maletín que otorga una oportunidad de campeonato.

Estas es la lucha estelar de Money in the Bank 2025:

Seth Rollins

LA Knight

Penta Zero Miedo

Solo Sikoa

Andrade

El Grande Americano

¿Cómo llegó Penta Zero Miedo a Money in the Bank 2025?

Penta Zero Miedo ganó una lucha de triple amenaza a Chad Gable y Dragon Lee, para ganarse un lugar en Money in the Bank 2025.

En cuanto a la lucha femenil de Money in the Bank 2025, la chilena Stephanie Vaquer, quien trabajó muchos años en México, será parte del combate: