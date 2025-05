La Gran Final entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps ya tiene lugar y fecha para disputarse el título de la Concachampions 2025, sin embargo, existe la duda sobre si habrá venta de alcohol debido a que justo ese día también son las elecciones del Poder Judicial de la Federación y hay ley seca.

La Máquina de Cruz Azul confirmó que el próximo 1 de junio en punto de las 19:00 horas se realizará el partido por el campeonato de la Concachampions 2025 en el Estadio Olímpico Universitario ante los Whitecaps.

La casa de Cruz Azul a lo largo del Clausura 2025 ha sido Ciudad Universitaria, por lo que pese a las dudas que indicaban que el partido se movería a una cancha neutral, los celestes y la Concacaf confirmaron la sede que también es casa de los Pumas.

¿Habrá venta de alcohol en la final de Cruz Azul vs Whitecaps?

El partido de Cruz Azul vs Whitecaps de la Concachampions 2025 ya está confirmado para disputarse a las 7 de la noche en la cancha de Ciudad Universitaria, sin embargo, pareciera que la Concacaf no tomó en cuenta que ese día es ley seca en México, es decir, que, no habrá venta de alcohol en la capital.

Y es que, el 1 de junio también son las elecciones del Poder Judicial de la Federación, por lo que la ley seca estará vigente desde ese día de la final Cruz Azul vs Whitecaps hasta las primeras horas del 2 de junio.

En caso de incumplimiento de la ley seca, las sanciones podrían incluir multas económicas o sanciones penales, dependiendo del tipo de infracción como: venta y consumo de alcohol, e incluso alteraciones en las casillas de votación.

Dicha situación parece no haber sido tomada en cuenta por la Concacaf ni por Cruz Azul, por lo que en caso de realizarse el partido de Concachampions 2025 como ya está confirmado, no será posible la venta de alcohol en Ciudad Universitaria.

¿Cómo llega Cruz Azul y Whitecaps a la final de la Concachampions 2025?

La Máquina de Cruz Azul viene de vencer a Tigres en las semifinales de la Concachampions 2025 y previo a su partido contra Whitecaps, jugará la Liguilla del Clausura 2025, en la cual, de momento, enfrentará a León en partido de ida y vuelta.

Por su parte, los Whitecaps tienen cinco partidos por delante en la MLS antes de enfrentar a los Celestes. Sus rivales serán: LAFC, Austin FC, Real Salt Lake, Minnesota y Timbers.