Cruz Azul vs New York City FC se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs New York City FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cruz Azul vs New York City FC es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Cruz Azul 2-0 New York City FC.

Cruz Azul vs New York City FC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul vs New York City FC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos

Mediocampistas: Érik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela

Delantero: Gabriel Fernández

New York City FC

Portero: Matt Freese

Defensas: Tayvon Gray, Max Murray, Kevin O’Toole y Nico Cavallo

Mediocampistas: Jonathan Shore, James Sands y Andrés Perea

Delanteros: Agustín Ojeda, Malachi Jones y Bénie Traoré

Cruz Azul vs New York City FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Cruz Azul vs New York City FC se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:40 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Imagen TV y Apple TV.