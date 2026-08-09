Cruz Azul vs New York City FC se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs New York City FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cruz Azul vs New York City FC es triunfo de 2-0 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Cruz Azul 2-0 New York City FC.
Cruz Azul vs New York City FC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Cruz Azul vs New York City FC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos
- Mediocampistas: Érik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela
- Delantero: Gabriel Fernández
New York City FC
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Tayvon Gray, Max Murray, Kevin O’Toole y Nico Cavallo
- Mediocampistas: Jonathan Shore, James Sands y Andrés Perea
- Delanteros: Agustín Ojeda, Malachi Jones y Bénie Traoré
Cruz Azul vs New York City FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Cruz Azul vs New York City FC se enfrentan el domingo 9 de agosto a las 17:40 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Imagen TV y Apple TV.
- Partido: Cruz Azul vs New York City FC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 17:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV