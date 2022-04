Cristiano Ronaldo, astro de la Selección de futbol de Portugal, la pasó muy mal en el encuentro entre el Manchester United FC y el Everton FC de la jornada 32 en la Premier League.

Cristiano Ronaldo y el Manchester United FC sufrieron en su visita a Goodison Park para enfrentar al Everton FC, cayendo por la mínima en el tiempo regular.

Una imagen publicada en redes sociales mostró las huellas de la batalla en la pierna de Cristiano Ronaldo, quien tuvo varias heridas por las patadas que recibió en el partido de este sábado 9 de abril.

Durante la temporada, CR7 ha recibido un total de 16 faltas, sin embargo, las jugadas que no son sancionadas no van a la estadística pero sí afectan el estado físico del portugués.

El rendimiento de Cristiano Ronaldo confirma que no existen “segundas partes buenas”

El retorno del hijo pródigo, Cristiano Ronaldo, causó mucha ilusión en los fanáticos del Manchester United FC cuando se anunció su pase a los ‘Red Devils’ proveniente de la Juventus de Turín.

Su primer partido con el equipo después de 13 años se vio marcado por dos anotaciones ante el Newcastle United FC, haciendo estallar el graderío en Old Trafford tras su ausencia.

Un gol más en el siguiente partido ante el West Ham United, elevó a tope las aspiraciones de los seguidores del Manchester United, quienes se sentían invencibles teniendo de vuelta a Cristiano.

Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse difíciles, el equipo empezó a dejar de generar buen futbol con Ole Gunnar Solskjær, causando su salida del club y trayendo a Ralf Rangnick como alternativa.

Ni Cristiano Ronaldo ni el United han podido encontrar solvencia y hasta el momento está fuera de puestos de competencias europeas y sin la posibilidad de ganar un campeonato esta temporada.

El rendimiento de Cristiano Ronaldo no ha sido el esperado y no es de extrañarse, pues la edad comienza a pasarle factura, demostrando que como en el mundo del cine, no existen “segundas partes buenas”.

Cristiano Ronaldo en un partido con el Manchester United (Peter Klaunzer / AP)

Manchester United FC: Posición en la Premier League y siguiente partido