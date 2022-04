El atacante brasileño, Neymar, festejó un gol durante un ejercicio en el entrenamiento del día de hoy del París-Saint Germain como Cristiano Ronaldo, de cara a su próximo encuentro en la Ligue 1.

Neymar aprovechó la ocasión para dejar entrever su admiración por Cristiano Ronaldo en la práctica del París-Saint Germain, donde hizo el característico grito del delantero portugués luego de anotar un gol.

El futbolista de la Selección de futbol de Brasil, empujó el esférico una portería pequeña y salió corriendo hacia la esquina para gritar ‘Siuuu’ como Ronaldo, momento que quedó grabado en un video publicado en Twitter.

Neymar haciendo el Siiiiuuu! de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento del PSG #CR7𓃵 pic.twitter.com/rxs1anR19h — Blue (@BlueboyCR7) April 8, 2022

En el pasado, Neymar ha expresado su deseo por compartir la cancha con Cristiano Ronaldo tras ser compañero de equipo de jugadores de la talla de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Neymar: “Todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”

El París-Saint Germain y Neymar llegaron a un acuerdo para extender la estancia del astro de la Selección de futbol de Brasil en la escuadra parisina hasta el año 2025.

En una entrevista para la revista GQ Francia, el atacante de 29 años de edad fue cuestionado sobre con quien le gustaría compartir el terreno de juego como compañeros, su respuesta fue con Cristiano Ronaldo.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo” comentó Neymar durante la entrevista.

Los rumores de la posible llegada de Zinedine Zidane a la escuadra parisina, traen consigo aquellos que hablan de una reunión entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar en el PSG.

El siguiente mercado de verano abre las puertas a la posibilidad de ver juntos a tres de los mejores futbolistas de la última década.

