La Concachampions 2027 ya comienza a tomar forma y la Liga MX tiene ocho equipos con boleto asegurado para la próxima edición del torneo continental.

Los resultados de la Leagues Cup 2026 modificaron la distribución de plazas y permitieron que Monterrey y Pachuca se sumaran a los seis clubes que ya tenían garantizada su participación.

De esta manera, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Chivas, América, Rayados y Pachuca representarán al futbol mexicano en la próxima Concachampions.

¿Cómo se clasificaron los equipos de la Liga MX a la Concachampions 2027?

Los primeros seis equipos de la Liga MX consiguieron su clasificación a la Concachampions 2027 a través de los criterios establecidos para la temporada 2025-2026.

El reglamento contempla a los cuatro finalistas de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, además de los dos clubes mejor ubicados en la tabla anual que todavía no contaran con su boleto.

Rayados y Pachuca obtuvieron posteriormente su lugar a través de la distribución de plazas relacionada con la Leagues Cup 2026, por lo que la Liga MX llegará con una importante representación al torneo de Concacaf.

Concachampions 2027: estos son los equipos de la Liga MX que ya están clasificados. (quinto partido)

León y Tijuana buscarán el último boleto a la Concachampions 2027

Todavía queda una plaza mexicana por definir y la pelea está entre León y Tijuana, por lo que el resultado de la Leagues Cup será determinante para conocer al último representante de la Liga MX.

León mantiene posibilidades de quedarse con el boleto, ya que si consigue avanzar a la final tendrá asegurada una de las plazas otorgadas por la Concacaf. Incluso una derrota en semifinales no eliminaría sus posibilidades, pues podría obtener la clasificación si posteriormente gana el partido por el tercer lugar.

En caso de que León pierda tanto la semifinal como el encuentro por el tercer puesto y termine fuera de los tres mejores equipos de la Leagues Cup, Tijuana ocupará automáticamente el último boleto mexicano para la Concachampions 2027.