El FC Barcelona vs PSG, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, no decepcionó, aunque resultó en un tremendo golpe para los culés; quedaron eliminados.

Después de ganar el duelo de ida, el Barcelona recibió al PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde la multitud culé estaba más que emocionada con el pase a semifinales.

Sin embargo, una temprana expulsión a Ronald Araujo cambió el destino del partido y de la eliminatoria, la cual terminó siendo para el PSG.

Al final, el PSG ganó el partido 3 a 1 con goles de Ousmane Dembélé (40′), Vitinha (54′) y doblete de Kylian Mbappé (61′ y 89′); por el Barça había abierto el marcador Raphinha (12′).

De esta manera termina el sueño del FC Barcelona en la Champions League, mientras que el PSG ya está en semifinales a la espera del ganador entre Borussia Dortmund y Atlético de Madrid.

FC Barcelona y la expulsión que cambió la historia vs PSG

No cabe duda de que la jugada que cambió todo para el FC Barcelona en su duelo vs PSG, fue la expulsión de Ronald Araujo apenas al minuto 29.

Fue en una jugada donde, tras un pase filtrado, Bradley Barcola se iba solo contra el portero, pero antes fue derrumbado por Ronald Araujo, por lo que se ganó la tarjeta roja.

De ahí el partido cambió, pues el FC Barcelona se descompuso por completo y con el paso del tiempo, el PSG logró la remontada para acceder a semifinales.

A Barcola se le iba largo el balón e iba a definir a portería con Ter Stegen prácticamente encima. Es para morirse.



De todas formas, ni aunque tuviese un remate cómodo debes hacer eso. Es incomprensible. La elite no permite estos fallos. pic.twitter.com/44epH1S7Nd — Àlex (@BlasterAlex) April 16, 2024

PSG elimina al FC Barcelona; jugará semifinales de Champions League

El PSG logró la remontada y eliminó al FC Barcelona para avanzar a las semifinales de la Champions League, en un hecho que pocos hubieran pronosticado hace unos meses.

El PSG, con Kylian Mbappé a la cabeza, jugará las semifinales de la Champions League, en donde se medirá al Borussia Dortmund, que también remontó su eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

La otra semifinal aún no está definida, pero se jugará entre los ganadores de los cruces Bayern Múnich vs Arsenal y Real Madrid vs Manchester City.