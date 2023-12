Luego de que Julián Quiñones se decidiera por la Selección Mexicana, ahora Colombia convocó a un delantero que milita en Cruz Azul.

Julián Quiñones finalmente obtuvo su naturalización mexicana después de muchos trámites, por lo que Colombia se quedó sin su delantero, sin embargo un jugador de Cruz Azul ocuparía su lugar.

Y es que ahora, el cuadro colombiano convocó a Diber Cambindo, delantero de Cruz Azul, el cual disputará 2 encuentros amistosos uno contra Venezuela y otro precisamente contra México.

Cabe recordar, que hace unos meses Colombia quería convocar a Julián Quiñones e incluso lo agregó a una lista, pero el jugador del Club América tenía muy claros sus objetivos y es que quería seguir con el Tri.

En ese sentido, el jugador ya tuvo sus primeros minutos en la Selección Mexicana y espera que Jaime Lozano le siga brindando confianza.

Por su parte, Diber Cambindo no tuvo un buen torneo con Cruz Azul, pues el equipo no calificó ni a liguilla y el delantero no dejó buenas impresiones. Pese a todo, su selección ya lo tomó en cuenta para sus próximos compromisos.

¡Muchas felicidades, Diber!



Diber Cambindo fue convocado por @fcfseleccioncol 🇨🇴 para los partidos amistosos contra Venezuela y México.



¡Con todo! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/znbl8OyhY1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 4, 2023

Cruz Azul en el Apertura 2023

Cruz Azul fracasó en el Apertura 2023, pues iniciaron mal el torneo, luego Tuca Ferretti salió del equipo, pues despedido.

Joaquín Moreno se quedó a mando pero las cosas no mejoraron, pues el equipo fue de derrota en derrota, hasta que quedaron eliminados.

Ahora, el equipo comenzó con reestructuraciones y Conejo Pérez dejó la dirección deportiva para darle paso a Iván Alonso quien de ahora en adelante tomará las riendas de Cruz Azul.

Cruz Azul y las bajas que ha tenido

Una vez que terminó el Apertura 2023, algunos jugadores no seguirán más en Cruz Azul para el próximo torneo.

Iván Morales es uno de los que ya confirmó su salida, otro podría ser Sebastián Jurado quien no logró afianzarse en La Máquina, mientras que Alonso Escoboza y Moisés Vieira completarían la lista.

Ahora con los nuevos cambios en la directiva se espera que lleguen nuevos jugadores.

