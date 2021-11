Club Tigres iría por Matheus Doria y Bruno Valdez para reforzar su plantilla de cara al próximo torneo de la Liga MX.

No es un secreto, que los equipos del norte son los que tienen el poder adquisitivo para hacer grandes fichajes y reforzar su plantilla tanto como deseen.

Ahora, los felinos tendrían preparados a los nuevos jugadores que llegarán a su plantilla. Se trata del jugador de Club Santos, Matheus Doria y Bruno Valdez de Cub América.

Los felinos están en busca, precisamente de un defensa central y por ello, Miguel Herrera dejó claro que tanto Doria como Valdez serían buenas opciones.

“El tema de la central no es nuevo. Desde el torneo pasado con lo qué pasó con Pacho (Meza) es un tema, decidimos no hacerlo (contratar un refuerzo)porque no queríamos apresurarnos. Por supuesto que son jugadores interesantes, los conocemos porque están aquí en la Liga”, declaró en conferencia de prensa.

Bruno Valdez. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

Matheus Doria y Bruno Valdez en la Liga MX

Bruno Valdez fue uno de los hombres que en la era de Miguel Herrera se volvió parte importante y se ganó la confianza del técnico. Sin embargo, ha tenido errores puntuales que le han valido para ser blanco de críticas.

Cabe recordar, que uno de los errores más notorios fue cuando las Águilas mostraban un buen desempeño frente a los tuzos de Pachuca en la clasificación de las semifinales del Guard1anes 2021, pero Valdez tocó el balón con sus manos y provocó un penal.

La pena máxima puso en predicamento a las Águilas quienes tuvieron que anotar dos goles más para clasificar y la afición se lanzó contra el futbolista.

Por su parte, Doria ha tenido un desempeño destacado y es indiscutible en la plantilla de Guillermo Almada; desde 2018 es un jugador muy querido por la afición lagunera.

Miguel Herrera con Club Tigres (Jorge Martínez / Mexsport / Jorge Martinez)

Club Tigres en el Apertura 2021

Club Tigres tuvo un inicio de torneo irregular, aunque con el paso de los partidos ha logrado recuperarse y calificar de manera directa a liguilla.

A pesar de los altibajos en el club de la UANL están contentos con el trabajo de Miguel Herrera. Antonio Sancho, director deportivo dejó claro que están avanzando y haciendo las cosas de manera favorable.

“Van cuatro meses o cinco de trabajo de Miguel, sabíamos que la transición de una manera de jugar no iba a ser tan fácil, muchos años jugando a algo y ahora cambia. Hemos tenido altibajos normales y el equipo ha ido de una manera ascendente, el equipo ha estado mejor”, aseguró