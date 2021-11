El Club América, a través de Santiago Baños, explotó contra la Selección de futbol de Perú por la lesión de Pedro Aquino, quien se perderá la Liguilla del Apertura 2021.

Así lo hizo saber el director deportivo de las Águilas en entrevista con Marca Claro, donde reveló que el combinado peruano hizo caso omiso a su recomendación .

Santiago Baños señaló que Pedro Aquino no jugó la final de Concacaf, ni los partidos ante Cruz Azul y Rayados para cuidarlo, pero la Selección de Perú lo obligó a jugar.

“Por eso no jugó la final contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú”, señaló.

Agregó que el jugador tuvo que viajar por obligación, pero acusó a Perú de faltarle al respeto al América al hacer jugar al jugador cuando sabían que no estaba en condiciones.

“Les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 por ciento para que lo cuidaran. No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que viajar, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso a lo que les pedíamos. Se nos hace una falta de respeto para el club”

Santiago Baños. Director Deportivo