Club América se enfrentará a Club Tigres en el Estadio Azteca por un partido de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2021 .

El equipo dirigido por Santiago Solari ocupa la primera posición en la tabla de cocientes con 31 puntos y 19 de ellos los han ganado como locales, además son los líderes insdiscutibles del torneo.

Por su parte, Club Tigres no ha tenido el inicio que esperaba, cabe recordar que las lesiones en el equipo han sido constantes y eso no ha permitido que Miguel Herrera cuente con su plantilla completa.

Los de la UANL marchan en el lugar 3 de la tabla con un total de 22 puntos y será uno de los duelos más interesantes pues Miguel Herrera se enfrentará a su antiguo equipo y él mismo expresó que tiene sentimientos encontrados.

“Tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón”, declaró para W radio.

Miguel Herrera, DT del Club Tigres (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿A qué hora y por dónde se podrá seguir la transmisión?

Este sábado 23 de octubre ambas escuadra se verán las caras en el Coloso de Santa Úrsula a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido se podrá sintonizar en vivo, a través de la señal de TUDN.

Para Miguel Herrera, es un partido importante en el que intetarán sumar tres unidades para escalar peldaños en la tabla, pues su objetivo es pelear por el título.

“No es que haya perdido algo con América, al contrario tengo ganas de que los muchachos vengan en ascenso y sumemos puntos, ganarle significan 3 puntos importantes, no queda más que en eso, en un partido importante”.

Santiago Solari (José Luis Melgarejo / Mexsport)

Ausencias en el partido entre Club América y Club Tigres

Club Tigres ha sufrido con las lesiones de sus jugadores. Tal como en el caso de su fichaje bomba, Florian Thauvin quien se sometió a una terapia especial para recuperarse de su lesión.

El delantero galo, no podrá jugar en el partido contra Club América pues aún no se recupera por completo y tendrá que mantenerse alejado de las canchas unos días más.