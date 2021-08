México.- Miguel Herrera experimentó su primer fracaso al frente del Club Tigres tras ser eliminado de la Leagues Cup al caer por goleada de 3-0 ante el Seattle Sounders de la MLS.

Fiel a su costumbre, Miguel Herrera buscó culpables de esta estrepitosa derrota, pues aseguró que el formato de la Leagues Cup no es el mejor, y de paso lanzó una crítica contra el árbitro Francis Hernández.

Y es que, para el Piojo Herrera, el citado árbitro panameño “tiene algo en contra de los clubes mexicanos y de la Selección Mexicana”.

Recordemos que la Leagues Cup se juega a un solo partido, de modo que el Seattle Sounders avanzó a las semifinales del certamen tan criticado por Miguel Herrera.

Miguel Herrera no solo criticó al árbitro Francis Hernández y al formato de la Leagues Cup, sino que también cargó contra su equipo.

Pues Miguel Herrera dejó en claro que el futbolista que no corra en la cancha no jugará más con el Club Tigres.

“El equipo no está teniendo la intensidad que queremos, se está parando, los rivales no paran corren, después de que me mostraron contra Santos con diez hombres y lo pasamos por arriba y le sacamos un resultado, el que no corre en este equipo no jugará, tenemos que tenerlo claro porque si queremos que sea más dinámico y se mantengan en los primeros planos el equipo tiene que correr cuando tenga o no la pelota”

Miguel Herrera