Miguel Herrera critica a la FIFA por grito homofóbico, pues para él “no es un insulto” aunque el máximo órgano del futbol así lo ha considerado.

En conferencia de prensa, el estratega de Club Tigres, Miguel Herrera dio su opinión respecto al grito que le ha costado a la Federación Mexicana de Futbol múltiples sanciones.

“FIFA ha tomado como si fuera un insulto y en México no lo es como tal. Para cualquier cosa utilizamos ese adjetivo, en el lenguaje coloquial del mexicano. Debemos entender que hay un organismo que ve como malo”, resaltó.

Sin embargo, calificó como “tonto” el hecho de que la afición siga reproduciendo tales conductas que les pueden costar el veto de un estadio.

“Ojalá que los que organizan esto cada partido se den cuenta que se están perjudicando a ellos mismos porque les gusta ir al estadio y si les gusta sería tonto dejar de ir a un estadio por estar gritando ese tipo de circunstancias”, mencionó.

Miguel Herrera (Craig Mitchelldyer / Craig Mitchelldyer)

Miguel Herrera al mando de Club Tigres

Miguel Herrera no ha tenido el mejor desempeño al cargo de Club Tigres . Sin embargo, espera que eso se revierta en el partido contra Club América.

“No es que haya perdido algo con América, al contrario tengo ganas de que los muchachos vengan en ascenso y sumemos puntos, ganarle significan 3 puntos importantes, no queda más que en eso, en un partido importante”.

Asimismo, dijo tener sentimientos encontrados por enfrentar a su antiguo equipo al cual siempre llevará en su corazón.

“Tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón”, declaró para radio W.

Miguel Herrera (Jorge Martínez / Mexsport / MEXSPORT)

Club Tigres vs Club América

Club América llega con 19 puntos de 21 posibles y marchan como líderes en la tabla de cocientes de la Liga MX, mientras que los del norte viene de recobrar su confianza al golear a los tuzos 3-0.

El Estadio Azteca será el escenario en el que ambos equipos lleven a cabo la disputa y Club América podría aprovechar su condición de local para obtener una victoria más.