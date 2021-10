Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, ofreció su ya tradicional evaluación de la jornada, en la que habló sobre la polémica en el Atlético San Luis vs Club América.

El mandamás del arbitraje consideró que la decisión del silbante Diego Montaño, de no marcar penal contra el cuadro azulcrema en la recta final del partido vs Atlético San Luis fue “correcta”.

Arturo Brizio aceptó que hubo una mano por parte de un jugador del Club América; sin embargo, señaló que, al venir de rebote, no debe considerarse sancionable.

Asimismo, indicó que el árbitro hizo bien al dejar seguir la jugada y, cuando el VAR lo llamó a revisar, ratificó su decisión, lo que consideró como un proceso correcto.

“Partido San Luis vs América, en esta jugada, el balón contacta el pecho del jugador número 2 del América y luego golpea en la mano del número 4, la cual está en posición natural, de manera inmediata, se produce un rebote hacia el jugador número 12 del cuadro defensor, por regla general, si el balón viene de un rebote no debe considerarse como mano sancionable, el árbitro dejó seguir la acción, el VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, ratificó su decisión, no sancionando el penal, es una decisión arbitral correcta”

Arturo Brizio. Presidente de la Comisión de Árbitros