Fan le desea lesión a Renata Masciarelli portera de Club América femenil, a través de las redes sociales y la jugadora lo toma con buen humor.

Renata Masciarelli compartió a través de su cuenta de twitter una captura donde una aficionada le desea lo peor, y es que en la imagen se observa el texto que le hicieron llegar a la portera.

“Solo le deseo a Renata que se lesione, de ahí es la única forma que dejen en la portería a Natalia Acuña”. Sin embargo, Renata se lo tomó de la mejor manera y escibió: “Los fans #goodvibesfriday”.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos no dudaron en tomarselo con mucho humor, incluso la jugadora compartió una imagen más adelante en donde deja ver que no se toma los comentarios personales.

Renata Masciarelli y su trayectoria en Club América femenil

Renata Masciarelli lleva dos años construyendo su trayectoria de la mano del Club América femenil, se ha posicionado como titular en el esquema y es una de las mejores arqueras de toda la Liga MX Femenil.

Aunque, en sus inicios no esperaba estar en el arco, sino en el medio campo debido a cuestiones familiares, pues su papá y sus tíos creían que al ser mujer en un equipo mixto, se podría lesionar.

“Me emocionaba tener algo en común con mi papá y mis tíos. Desde el primer momento quería ser portera, pero no me dejaban porque era un equipo mixto y decían que me iba a voltear”, declaró en una entrevista para América femenil.

No obstante, Renata Masciarelli también es brillante fuera de las canchas, pues emigró a Estados Unidos, país en el que ingresó a la Universidad de Duquesne, ubicada en Pittsburgh para estudiar psicología.

Una vez concluidos sus estudios, dejó el país de las barras y las estrellas para regresar nuevamente a sus raíces y en territorio azteca decidió afianzarse en la naciente Liga MX femeni l, con las Águilas.

Cada día que me llegan etiquetas o mensajes directos yo así. Pero en serio jajaja uno se dedica a trabajar y tomárselo con calma para no afectarse así que tranqui y gracias a los que apoyan https://t.co/5JB4O9i58K pic.twitter.com/fyLGfeP0TI — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) October 15, 2021

Club América femenil en el Apertura 2021

Las dirigidas por Craig Harrington vienen de caer en el Clásico Nacional 2-1, donde Club Chivas femenil mostró su poderío con doblete de Alicia Cervantes.

Club Amperica femenil se ubica en el quinto puesto de la tabla de cocientes y no han coseguido los resultados esperados en los últimos partidos. Por ell o, Casandra Cuevas , jugadora del Club habló en conferencia previo al encuentro contra Club Tijuana.

“Hemos tenido buenos y malos partidos, no hemos sido muy regulares. Sabemos como le juegan a América y que ha mejorado mucho la Liga. Tenemos que mejorar muchas cosas, nos ha faltado meter goles porque llegamos y llegamos. Nos ha faltado eso”.