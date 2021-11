Hirving ‘Chucky’ Lozano estaría en la mira del Inter de Milán, uno de los equipos más importantes de la Serie A de Italia y de todo el continente europeo.

De acuerdo al sitio italiano ‘Calciomercato’, el ‘Internazionale di Milano’ puso sus ojos en el jugador mexicano, quien recientemente causó polémicas por sus declaraciones sobre la SSC Napoli.

Dicho medio señaló que la principal opción para el Inter de Milán, actual campeón de la Serie A, es Lorenzo Insigne, compañero del Chucky y capitán del Napoli.

Sin embargo, el fichaje sería muy complicado por el gran vínculo que tiene el jugador con la ciudad, por lo que la segunda opción sería el delantero mexicano.

Chucky Lozano celebra un gol con el Napoli (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Polémicas declaraciones del Chucky Lozano serían parte de una estrategia

Chucky Lozano causó polémica en los últimos días al decir que le gustaría jugar en un equipo más grande que el Napoli, lo cual no fue visto con buenos ojos por el club y menos por los fans.

“Estoy en un club muy competitivo, pero la verdad me gustaría ir a un equipo más grande. Me considero un jugador competitivo, me gustaría dar ese paso en mi carrera”, dijo para TV Azteca.

El sitio ‘Calciomercato’ consideró que estas declaraciones podrían ser parte de una estrategia de parte de su agente, el polémico, Mino Raiola, para forzar una venta.

“No hay que olvidar que el agente de Chucky es Mino Raiola y una estrategia podría estar detrás de sus palabras”, señaló el medio sobre el jugador mexicano.

Las palabras del Chucky causaron tanta polémica en Nápoles, que el jugador mexicano tuvo que aclarar lo dicho, asegurando que está completamente comprometido con el club.

“Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles”, señaló el mexicano.

“Vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son Napolitanas, mis vecinos y amigos son Napolitanos, los más bellos momentos de mi vida reciente han transcurrido en Nápoles. Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol, lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz, es mi casa y la defenderé a ultranza” Chucky Lozano

Hirving Lozano (instagram )

Chucky Lozano no vive su mejor momento con el Napoli

Las palabras del Chucky Lozano hicieron más eco en el entorno del Napoli debido a que el jugador mexicano no vive su mejor momento.

El equipo marcha líder de la Serie A con 32 puntos y el mexicano no ha sido el jugador más regular, tanto así que no es titular indiscutible.

Luciano Spalletti, DT del cuadro napolitano, lo utiliza recurrentemente, a veces como titular y otras como suplente, alternando con Matteo Politano.

Chucky Lozano acumula tres goles y dos asistencias en 16 partidos esta temporada, números que deberían ser más holgados considerando que es el segundo jugador más caro en la historia del club.

El siguiente compromiso del Napoli es este domingo precisamente ante el Inter de Milán, en un partido donde se espera que el mexicano tenga minutos de actividad.