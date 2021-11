México.- Chucky Lozano se retracta de sus polémicas declaraciones contra el SSC Napoli, las cuales de inmediato causaron molestia en los fans de dicho equipo.

Y es que el Chucky Lozano afirmó en entrevista con TV Azteca que quería jugar en “ un club más grande ”, dando a entender que el SSC Napoli no lo era.

Por ende, el habilidoso extremo mexicano utilizó su cuenta de Instagram para aclarar sus polémicas declaraciones .

Según Hirving Lozano, sus declaraciones fueron sacadas de contexto , de modo que se tergiversaron. Hecho que provocó el malentendido con los fans de su actual equipo.

Aunque en un primer momento dijo que su intención no era aclarar o retractarse de sus declaraciones, su discurso difundido en Instagram cambió a medida que fue avanzando.

En su mensaje, Chucky Lozano dejó en claro que por ahora su mentalidad está enfocada en hacer bien las cosas en el SSC Napoli.

Asimismo, explicó que su familia y él están haciendo su vida en Napoles , por lo cual se debe a la afición del conjunto de la Serie A.

De igual modo, y sabedor de que sus declaraciones lastimaron a algunos fans, prometió “ dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión” que juegue con el SSC Napoli.

Finalmente, advirtió que defenderá a Napoles a ultranza mientras viva ahí, ya que considera a dicha ciudad italiana como su casa.

“Vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son Napolitanas, mis vecinos y amigos son Napolitanos, los más bellos momentos de mi vida reciente han transcurrido en Nápoles. Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol, lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz, es mi casa y la defenderé a ultranza”

Por su lado, Francesco Baiano, ex jugador del SSC Napoli , calificó como “ desafortunadas ” las declaraciones del Chucky Lozano.

Inclusive, Francesco Baiano dejó entrever que es más bien el SSC Napoli el que le ha quedado grande al Chucky Lozano.

“Escuchar las palabras de Lozano me hace reír. Nápoles es un gran equipo, no porque sea napolitano, sino porque realmente lo creo. Espero que Lozano no haya tenido la mayor claridad cuando dijo estas palabras porque a menudo se tergiversan. Por lo que ha demostrado hasta ahora, Napoli debe ser mucho para Lozano. Antes de emitir juicios debería pensarlo muchas veces”