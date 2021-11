Chucky Lozano quiere salir de Napoli: “Quiero ir a un equipo más grande”, aseguró el jugador mexicano quien espera dar ese paso próximamente.

El jugador mexicano fue muy claro y aunque viva un buen momento en el cuadro italiano, sus objetivos son claros y tiene la mira en otros equipos.

Chucky declaró que es un jugador competitivo y se encuentra en buen nivel, por lo que esperaría llegar un club en el que pueda crecer más futbolísticamente.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”, aseguró en entrevista para TV Azteca.

Chucky Lozano (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Chucky Lozano en el Napoli

El mexicano llegó al cuadro italiano como petición del técnico Carlo Ancelotti, aunque desde su salida, la temporada del Chucky se complicó.

Chucky Lozano lucía decaído la mayoría de veces en la banca de los partidos. Con la llegada de Genaro Gattuso las cosas se complicaron para el mexicano, quien casi no estaba considerdo.

En 2020, Gattuso aseguró que Chucky tenía que trabajar más pues estaban en busca de otras características y el mexicano no contaba con ellas: “Hoy estoy en búsqueda de otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar”, aseguró en aquel entonces.

Con el tiempo y su desempeño, se fue ganando la confianza del técnico, y por ende la titularidad en el equipo. Ahora, en la nueva era de Luciano Spalletti ha sumado minutos, alternando la titulridad con Matteo Politano.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Desempeño de Chucky Lozano en la Selección de futbol de México

La Selección de futbol de México no vive su mejor momento, luego de caer en los últimos duelos de las eliminatorias rumbo a la Copa de Futbol Mundial Catar 2022.

No obstante, Chucky Lozano es uno de los jugadores indiscutibles del conjunto, pero tampoco ha podidio brillar y ahora se perderá en próximo duelo frente a Jamaica luego de que fue amonestado en el partido contra Canadá.

Pese a todo, Chucky Lozano aseguró que el mal desempeño que han tenido no tiene que ser motivo para “cortar cabezas”, pues todo es un proceso.

“En México quieren cortar cabezas como siempre, pero así no es, es un proceso. Si analizan los partidos que hemos tenido, se ve cómo hemos jugado, cómo hemos superado en el partido a Estados Unidos, pero son descuidos muy tontos que tenemos que mejorar, pero estoy tranquilo porque en general en el juego hemos sido superiores a ellos”, agregó.