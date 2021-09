México.- Estremecedoras declaraciones fueron las que emitió el Chucky Lozano, pues confesó que pudo haber muerto tras la lesión que sufrió jugando con la Selección de futbol de México.

En entrevista con TUDN, Hirving Lozano reveló que varios doctores le dijeron que pudo haber quedado paralítico o incluso morir debido a la lesión que le provocó un aparatoso corte en la cara .

Tal como relató el Chucky Lozano, jugador del Napoli, lo que más miedo le dio de esa terrible experiencia fue la idea de dejar desamparados a sus dos hijos y a su esposa .

“Cuando tienes hijos es ver por ellos. Muchos médicos me lo dijeron, que hasta pude perder la vida y te da mucho temor pensar en esas ocasiones, porque dejas dos niños, una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas”

Cabe señalar que el canterano del Pachuca CF sufrió esa lesión en el primer partido que la Selección de futbol de México disputó en la pasada Copa Oro .

Chucky no ha podido anotar ante Costa Rica (Adrian Macias / MEXSPORT)

En la misma entrevista, el Chucky Lozano detalló que su lesión se produjo a pocos centímetros de su ojo, de modo que también estuvo en riesgo perder la visión .

Pese a tan amargo momento, Hirving Lozano se recuperó y ya hasta volvió a las canchas a las canchas en poco tiempo. Un factor clave para tan asombroso regreso fue su familia, en especial su esposa.

“Fue una lesión fuerte, gracias a dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda, o derecha. Me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo. Me quedó cicatriz. Tuve mucho miedo pero mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme”

Hirving Lozano