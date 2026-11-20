Chivas comienza a mover sus piezas de cara al Clausura 2027 y uno de los nombres que aparece en el radar de la directiva rojiblanca es Alan Bautista, mediocampista del Pachuca que ha destacado por su crecimiento y versatilidad en el futbol mexicano.

De acuerdo con información del periodista Jesús Hernández, una fuente al interior del conjunto hidalguense confirmó que Guadalajara ya inició conversaciones para conocer la situación contractual del futbolista de 24 años, quien podría convertirse en una de las apuestas del Rebaño para reforzar su mediocampo.

¿Cuánto le costaría a Chivas fichar a Alan Bautista?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Alan Bautista ronda los 3.5 millones de euros.

No obstante, de acuerdo con la información de Jesús Hernández, Pachuca estaría dispuesto a comenzar una negociación con Chivas a partir de los cinco millones de dólares.

La diferencia entre ambas cantidades refleja que los Tuzos no dejarían salir fácilmente a uno de sus elementos con mayor proyección, especialmente después de la importancia que ha adquirido dentro del equipo.

Alan Bautista, mediocampista del Pachuca. (Miguel Ponton / MEXPSORT)

Los números de Alan Bautista en el Apertura 2026

El futbolista ha sido parte del crecimiento que Pachuca ha mostrado durante la temporada, particularmente en el último mes, periodo en el que ha ganado protagonismo.

En el Apertura 2026 acumula 15 partidos disputados, 11 de ellos como titular, además de registrar dos anotaciones.