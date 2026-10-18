Chivas vs Necaxa se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-0 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Chivas 2-0 Necaxa

Chivas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Necaxa, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez

Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco

Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela

Chivas venció al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González

Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín

Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz

Chivas vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Chivas vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12:06 horas por Tubi, FOX One y Aamazo Prime Video.