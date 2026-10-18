Chivas vs Necaxa se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-0 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Chivas 2-0 Necaxa

Chivas vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Necaxa, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Araceli Torres, Karla Martínez, Jaqueline Rodríguez y Damaris Godínez
  • Mediocampistas: Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Yamile Franco
  • Delanteras: Viridiana Salazar, Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela
Chivas venció al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Chivas venció al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Necaxa

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González
  • Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín
  • Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz

Chivas vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Chivas vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12:06 horas por Tubi, FOX One y Aamazo Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Necaxa
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
  • Horario: 12:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Tubi, FOX One y Amazon Prime Video