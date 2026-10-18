Pumas vs Atlas se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Pumas 2-0 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pumas 2-0 Atlas.
Pumas vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Atlas, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pumas
- Portería: Wendy Toledo
- Defensas: Dirce Delgado, Ana Mendoza, Deneisha Blackwood y Carina Felipe
- Mediocampistas: Dania Padilla, Aerial Chavarin, Yaneisy Rodríguez y Alejandra Guerrero
- Delanteras: Stephanie Ribeiro y Paola Chavero
Atlas
- Portería: Camila Haro
- Defensas: Elena Sainz, Laila Saravia, Iliana Jaso y Vanessa Penuna
- Mediocampistas: Maritza Maldonado, Ashley López, Noemí Villalobos y Victoria Acevedo
- Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz
Pumas vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA
Pumas vs Atlas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Atlas
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube