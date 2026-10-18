Pumas vs Atlas se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Pumas 2-0 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pumas 2-0 Atlas.

Pumas vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Atlas, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pumas

Portería: Wendy Toledo

Defensas: Dirce Delgado, Ana Mendoza, Deneisha Blackwood y Carina Felipe

Mediocampistas: Dania Padilla, Aerial Chavarin, Yaneisy Rodríguez y Alejandra Guerrero

Delanteras: Stephanie Ribeiro y Paola Chavero

Atlas

Portería: Camila Haro

Defensas: Elena Sainz, Laila Saravia, Iliana Jaso y Vanessa Penuna

Mediocampistas: Maritza Maldonado, Ashley López, Noemí Villalobos y Victoria Acevedo

Delanteras: Brenda Cerén y Sanjuana Muñoz

Pumas vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Pumas vs Atlas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12 horas por ViX y Youtube.