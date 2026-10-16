Puebla vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 12 horas por Youtube.
- Partido: Puebla vs Tijuana
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube
Puebla vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 17 de octubre de 2026 se juega la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Puebla vs Tijuana.
Puebla vs Tijuana: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Tijuana de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El partido Puebla vs Tijuana podrá verse a través de las señales de Youtube.
- Partido: Puebla vs Tijuana
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube