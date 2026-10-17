Puebla vs Tijuana se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Puebla 2-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Puebla 2-2 Tijuana.

Puebla vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Tijuana, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Puebla

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Dulce Martínez, María Peraza, Alika Sánchez, Lía Martínez.

Mediocampistas: Natalia Collado, Adaira Nakano, Hanna Osorio y Laura Herrera

Delanteras: Kendyl Terrell y Yoselyn Abigail “Aby” López

Tijuana

Portera: Maricruz González

Defensas: Monica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox

Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa

Puebla vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Puebla vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 12 horas por Youtube.