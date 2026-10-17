Puebla vs Tijuana se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Puebla 2-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Puebla 2-2 Tijuana.
Puebla vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Tijuana, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Puebla
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Dulce Martínez, María Peraza, Alika Sánchez, Lía Martínez.
- Mediocampistas: Natalia Collado, Adaira Nakano, Hanna Osorio y Laura Herrera
- Delanteras: Kendyl Terrell y Yoselyn Abigail “Aby” López
Tijuana
- Portera: Maricruz González
- Defensas: Monica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox
- Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa
Puebla vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA
Puebla vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 12 horas por Youtube.
- Partido: Puebla vs Tijuana
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube