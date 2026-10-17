Rayadas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-2 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayadas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas 4-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Rayadas 4-2 Cruz Azul.

Rayadas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Cruz Azul, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Rayadas

Portería: Paola Manrique

Defensas: Carol Cázares, Valeria del Campo, Daiane Santos, Karol Bernal y Alejandra Calderón

Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo

Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Allison Veloz

Cruz Azul

Portería: Maritza Villeda

Defensas: Tanna Sánchez, Ivonne Gutiérrez, Valeria Miranda y Angélica Torres

Mediocampistas: Mia León, Liliana Rodríguez, Belén Cruz y Alejandra Lomelí

Delanteras: Brenda Cerén y Lizbeth Ángeles

Rayadas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.