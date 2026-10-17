Rayadas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-2 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayadas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Rayadas 4-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Rayadas 4-2 Cruz Azul.
Rayadas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Cruz Azul, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Rayadas
- Portería: Paola Manrique
- Defensas: Carol Cázares, Valeria del Campo, Daiane Santos, Karol Bernal y Alejandra Calderón
- Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo
- Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Allison Veloz
Cruz Azul
- Portería: Maritza Villeda
- Defensas: Tanna Sánchez, Ivonne Gutiérrez, Valeria Miranda y Angélica Torres
- Mediocampistas: Mia León, Liliana Rodríguez, Belén Cruz y Alejandra Lomelí
- Delanteras: Brenda Cerén y Lizbeth Ángeles
Rayadas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA
Rayadas vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube