Rayadas vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube
Rayadas vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 17 de octubre de 2026 se juega la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Rayadas vs Cruz Azul.
Rayadas vs Cruz Azul: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayadas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El partido Rayadas vs Cruz Azulpodrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Youtube