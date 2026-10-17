Rayadas vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 17 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.

Partido: Rayadas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Youtube

Rayadas vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 17 de octubre de 2026 se juega la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Rayadas vs Cruz Azul.

Rayadas vs Cruz Azul: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayadas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido Rayadas vs Cruz Azulpodrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.