Pumas vs Atlas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 18 de octubre a las 12 horas por ViX y Youtube.

Partido: Pumas vs Atlas

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Youtube

Pumas vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 18 de octubre de 2026 se juega la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, actividad que incluye el partido Pumas vs Atlas.

Pumas vs Atlas: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Atlas de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pumas vs Atlas podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.