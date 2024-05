La Liguilla de la Liga MX femenil enfrentará una vez más a Chivas y América, luego de que la temporada pasada el equipo azulcrema eliminó a las tapatías en las semifinales.

Este cruce promete ser uno de los encuentros más parejos de la Liguilla no sólo por tratarse de un Clásico Nacional, sino que además América y Chivas quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente durante la fase regular.

Las otras llaves de los cuartos de final del futbol femenil serán Tigres vs FC Juárez, Pachuca vs León y Monterrey vs Pumas.

Así se jugarán los #4tosDeFinal



Días y horarios para cada llave



— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 7, 2024

América o Chivas Femenil: ¿Quién llega mejor al Clásico Nacional?

En el duelo que tuvieron ambos equipos en la fase regular del torneo la victoria se la llevó Chivas tras vencer a América 2-1 en el Estadio Akron.

Sin embargo, dicho partido se vio envuelto en una polémica por la expulsión que recibió la futbolista del América, Kiana Palacios, quien recibió su segunda tarjeta amarilla tras una acción en la que ella recibió una patada por parte de una jugadora de Chivas pero la jugada no fue revisada debido a que aún no se utiliza el VAR en la fase regular de la Liga MX Femenil.

El equipo azulcrema clasificó en la cuarta posición tras empatar a cero contra FC Juárez en el último partido de la fase regular del Clausura 2024.

Por otro lado, la escuadra rojiblanca llega a la fiesta grande tras conseguir un gran resultado al vencer a las Rayadas de Monterrey 1-0 como visitante.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional entre Chivas y América Femenil?

El partido entre Chivas y América Femenil será el segundo en la cartelera de la fiesta grande, pues el encuentro que inaugurará la Liguilla será el León vs Pachuca.

Las Chivas buscarán vengarse luego de que las dirigidas por Ángel Villacampa las eliminaran en semifinales por un marcador de 4-3 en el global el torneo pasado.