Checo Pérez finaliza en cuarto lugar del GP de Brasil y se queda cerca del podio, Hamilton se lleva el primer puesto de la carrera. Sin duda, hoy fue un buen día para Mercedes.

Luego de algunos, tropiezos Mercedes logró vencer a Red Bull y se lleva la primea posición con Hamilton , mientras que Verstappen , coequipero de Checo se coloca en el segundo lugar y Bottas en tercero.

El piloto mexicano buscó su cuarto podio consecutivo después de escirbir su nombre en la historia durante en Gran Premio de la Ciudad de México, sin embargo se quedó muy cerca de conseguirlo.

Checo Pérez aprovechó un error de los pilotos de Mercedes para escalar a la segunda posición, seguido de su coequipero Max Verstappen. En un increíble duelo con Hamilton, Checo logró rebasarlo en las primeras vueltas.

No obstante, vueltas más tardes perdió ritmo y tuvo una parada lenta en la vuelta 29, lo que hizo que cayera hasta la quinta posición, pero se volvió a reponer y en la 41 marchaba peleando el tercer puesto con Bottas . Además logró cerrar de manera increíble en la vuelta rápida y le arrebató un punto a Hamilton.

Checo Pérez lleva 15 podios en la Fórmula 1 (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Checo Pérez hizo historia en el GP de la Ciudad de México

El piloto mexicano logró terminar en la tercera posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, rodeado de su familia, si gente y su aficion. Checo agradeció a todos por el apoyo.

“Obviamente quería más este día. Es un buen trabajo del equipo, estuvimos muy cerca, di todo con el corazón, cuando entraba al Foro Sol sí podía escucharlos”,

“Quiero que lo disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos, ustedes han sido la mejor afición, no sólo hoy, desde que empecé mi carrera. Merecemos celebrar mucho”, agregó el mexicano.

El mexicano acumula 5 podios en lo que va de la temporada y 4 han sido de manetra consecutiva por lo que el Gran Premio de Brasil representaba una buena oportunidad para el mexicano.

Checo Pérez en el GP de Brasil (NELSON ALMEIDA / AFP)

Checo Pérez en Red Bull

El mexicano se ubica en el cuarto puesto de la clasificación de pilotos 2021 con 165 puntos , mientras que su escudería, Red Bull milita en la segunda posición del Campeonato de Constructores por detrás de Mercedes.

Por ello, uno de los objetivos del mexicano es coronarse campeón con Red Bull y esa fue una de las razones por las que permaneció en la escudería austriaca.

“Llegar a ser Campeón del mundo es mi máximo objetivo y mi máxima ilusión y sueño y hoy en día estando con Red Bull, especialmente con el cambio de reglas del próximo año, es esencialmente por lo que sigo aquí y por la única razón que estoy aquí”.

Aunque ha tenido un buen desempeño, aseguró que no se siente satisfecho con la temporada que ha hecho, pues esperaba más.

“Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, muchas horas, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, he trabajado mucho, la adaptación se ha complicado, pero no he parado y los resultados lo demuestran”.