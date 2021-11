Checo Pérez: ¿En qué posición va en la clasificación de pilotos?

Checo Pérez se ubica en el cuarto sitio de la tabla de pilotos de la Fórmula 1 en este 2021, la clasificación es liderada por su coequipero, Max Verstappen.

El piloto mexicano, Checo Pérez ha vivido una de las temporadas más destacadas en su carrera y acumula 4 podios, esto a la espera de lo que suceda en el Gran Premio de la Ciudad de México, pues se posiciona como uno de los favoritos.

Max Verstappen, compañero de Checo en Red Bull encabeza la lista con un total de 13 podios y 287.5 puntos, seguido de Hamilton, su acérrimo rival integrante de Mercedes con 12 podios y 275.5 puntos.

El tercer puesto lo ocupa Valtteri Bottas, piloto de Mercedes con 9 podios y 185 puntos, mientras que lo sigue Checo Pérez con 4 podios y 150 puntos.

Checo Pérez (PEDRO PARDO / AFP)

Checo Pérez no está satisfecho con la temporada que ha tenido

A pesar de que el mexicano ocupa un buen sitio en la clasificación , Checo dejó claro en entrevista con TUDN que no está satisfecho con su desempeño y espera mejorar para aprovechar la oportunidad de militar por una de las mejores escuderías.

“Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, muchas horas, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, he trabajado mucho, la adaptación se ha complicado, pero no he parado y los resultados lo demuestran”.

No obstante, Checo espera subirse al podio en el Gran Premio de la Ciudad de México pues quiere darle esa alegría a los aficionados que se han dado cita para apoyarlo.

“Es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente, ahora estamos en Red Bull, pero desde el primer año he tenido un apoyo impresionante sin importar el lugar en el que acabara, sería un sueño”.

Checo Pérez en el GP de México (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Checo Pérez en Red Bull

Checo Pérez llegó a la escudería austriaca del toro rojo en 2020 y desde entonces ha formado una buena mancuerna con el piloto estrella, Max Verstappen.

Aunque hubo rumores que indicaban que era muy probable que no renovara con Red Bull, dado que no cumplió con las expectativas de muchos, Checo demostró que tiene satisfechos a sus compañeros y dirigentes.

Ahora, tiene asegurado un año más y el objetivo es ganar el campeonato con la escudería austriaca que hasta el momento se encuentra en el segundo sitio, por debajo de Mercedes en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

“Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque está en ganar el Campeonato para Red Bull”, escribió en sus redes sociales.