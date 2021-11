Checo Pérez ya está en México para el Gran Premio; entre risas, confiesa ser el “viejo sabroso” de la Fórmula 1 y agradece a sus seguidores por el apoyo.

Una de las frases que se ha vuelto viral en redes sociales es la de “viejo sabroso” y el piloto mexicano ha sido muchas veces nombrado así por su atractivo físico.

Por ello, Checo Pérez confesó en conferencia de prensa que aún es joven pero agradece los halagos que le hacen llegar sus seguidores.

“Me ha tocado ver mucho eso de que soy el viejo sabroso y me da mucha risa. Eso sí, aclaro que yo no estoy viejo, todavía soy chavo, pero gracias a los que me apoyan de cualquier forma”.

Checo Pérez espera subirse al podio en el Gran Premio de México

El piloto mexicano ya está preparado para correr su monoplaza rodeado de su gente y en su país. Sin duda es un fuerte candidato al podio y es uno de sus objetivos.

Asimismo, Checo se disculpó con la gente por el cierre de Reforma, pues ahí se llevará a cabo el Show Run. Sin embargo, prometió un increíble espectáculo.

“Ya vi por ahí en redes que hay gente molesta, que me dicen que mañana les cierran Reforma para llegar a sus oficinas. Una disculpa, no se enojen, es un evento único que espero todos disfrutemos, los invito a que vayan y ahí nos vemos”.

Uno de sus objetivos es llegar a ser campeón del mundo con Red Bull y espera lograrlo pues fue la única razón por la que permaneció en la escudería.

“Llegar a ser Campeón del mundo es mi máximo objetivo y mi máxima ilusión y sueño y hoy en día estando con Red Bull, especialmente con el cambio de reglas del próximo año, es esencialmente por lo que sigo aquí y por la única razón que estoy aquí”.

Checo Pérez dio a conocer el casco que usará en el Gran Premio de México (@escuderiatelmex )

Checo Pérez en Red Bull

Red Bull se llevó doble podio en el Gran Premio de Estados Unidos pues Max Verstappen obtuvo el primer puesto, mientras que Checo Pérez quedó en tercero.

Checo ha conseguido 4 podios en la temporada y ya rompió su propio récord, pues es el mayor número que ha conseguido en su carrera.

Además, el mexicano tuvo un desempeño destacado durante las carreras de preparación, liderando cada una de ellas, por lo que podría subir al podio en México.