El piloto mexicano, Checo Pérez envió un mensaje al pugilista tapatío luego de su triunfo frente al estadounidense, Caleb Plant.

Checo escribió a través de su cuenta de Twitter que Canelo era un orgullo para México, al consagrarse como campeón indiscutible de los pesos supermedianos.

“Felicidades!!!!! Gracias por poner en alto a todo nuestro país! Se merecen todo el éxito, Canelo y Canelo Team”, escribió el piloto.

Este domingo, será el turno de Checo; los fanáticos se encuentran a la expectativa de que logre subir al podio. Aunque en la clasificación tuvo algunos tropiezos y arrancará en el cuarto sitio.

Asimismo, Checo Pérez ocupa el cuarto sitio en la clasificación de pilotos de la Fórmula 1 de la temporada 2021, con 4 podios, a la espera de obtener otro en tierras aztecas.

Felicidades!!!!! Gracias por poner en alto a todo nuestro país! Se merecen todo el éxito @Canelo @CANELOTEAM 🇲🇽💪 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 7, 2021

Checo Pérez no se siente satisfecho con su desempeño en la temporada actual

A pesar de haber conseguido 4 podios, para Checo eso no es suficiente y espera mejorar de la mano de la escudería Red Bull.

“Nos perdimos un poco a mitad de temporada intentando buscar un camino que no nos llevó a nada y perdimos muchos puntos y muchas carreras importantes, pero nos dimos cuenta y regresamos, y creo que ya tenemos mucho más el auto y cómo sacar el mejor rendimiento del Red Bull”, explicó para ESPN.

Asimismo, reconoció que la adaptación en la escudería del toro rojo no ha sido para nada sencilla pero espera mejorar su clasificación.

“Me ha costado la adaptación, pero creo que es difícil ponerle un número ahora y si cierro fuerte, como espero, la calificación será diferente. Así que mejor me espero a final de año”.

Christian Horner con Checo Pérez y Max Verstappen (@christianhorner )

Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

Checo Pérez sabe que no será una tarea sencilla vencer a Mercedes pero también quiere darle el triunfo a México, pues después de todo el apoyo, el piloto aseguró que es lo mínimo que puede hacer.

“Sería increíble. Es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente. Desde el primer año he tenido un apoyo impresionante, no importaba en qué lugar acababa. Eso es algo que tengo que agradecerle a toda la afición mexicana”.

“Creo que la experiencia, la cantidad de puntos que le he quitado a Mercedes, la cantidad de puntos que le he dado a Max, al equipo, es siempre positivo y no sólo la forma en que trabajamos, cómo hemos empujado en todas las áreas al equipo ha sido positivo”.