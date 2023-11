Este miércoles 29 de noviembre continúa con la actividad de la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League y equipos como el PSV del Chucky Lozano, Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal e Inter entre otros tendrán participación.

La jornada 5 de la Champions League comienza con partidos entre el Bayern Munich vs Copenhague, Sevilla vs PSV, Real Madrid vs Napoli, Benfica vs Inter entre otros juegos bastante atractivos.

Los equipos de los grupos, A, B, C, D son los que tendrán actividad en esta jornada 5 de la Champions League y algunos equipos buscarán ya asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que otros intentarán sacar los tres puntos.

Jude Bellingham en un partido de la Champions League 2023 con el Real Madrid (Luis Vieira / AP)

Bayern Munich vs Copenhague: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Para este partido el Bayern Múnich ya está calificado a los Octavos de Final de la UEFA Champions League y buscará seguir con su racha perfecta y terminar como líder, mientras que el Copenhague quiere asegurar el segundo lugar del grupo.

Partido: Bayern Múnich vs Copenhague

Horas: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO Max y Cinemax

Sede: Allianz Arena

Sevilla vs PSV: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Sevilla tendrá que hacer un partido perfecto ante el PSV del Chucky Lozano si quiere mantener su esperanza de entrar a los Octavos de Final, mientras que los neerlandeses con una victoria estará en la siguiente ronda.

Partido: Sevilla vs PSV

Hora: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TNT y HBO Max

Sede: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Real Madrid vs Napoli: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Real Madrid desde el Santiago Bernabéu recibe al Napoli y los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán el paso perfecto dentro de la fase de grupos, mientras que el Napoli con una campanada en España asegurará su boleto a los Octavos de Final.

Real Madrid vs Napoli

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Santiago Bernabéu

Benfica vs Inter: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Desde Portugal, el Benfica se despide de su afición en esta Champions debido a que no ha conseguido un solo punto en esta fase de grupos, mientras que el Inter ya está calificado a los Octavos de Final con 10 puntos.

Benfica vs Inter

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Estadio Da Luz

Partidos restantes de la jornada 5 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran el inicio de la jornada 5:

Galatasaray vs Manchester United

Arsenal vs Lens

SC Braga vs Union Berlin

Real Sociedad vs Red Bull Salzburgo

